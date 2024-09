Näin yksinkertaisesti hakulaite toimii – "Räjähtäminen on kyllä aika ekstremeä"

– Se on ikään kuin yksinkertainen puhelin ilman puheominaisuutta eli siinä on vaan tekstiviestit yksi- tai kaksisuuntaisena.

Hakulaitteita on myös hankala ellei jopa mahdoton jäljittää.

–Jos (liikenne) on yksisuuntaista, niin silloin niitä laitteitakaan ei voi jäljittää. Se on tavallaan turvallisempi kuin uudet mobiililaitteet, vaikka on vanhaa tekniikkaa, kertoo Järvinen.