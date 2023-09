Joko hallituksen sotakirveet on haudattu? Varapuheenjohtaja myöntää kiivaan keskustelun RKP:ssa

Hallituksen kesä meni rasismikohujen keskellä kompastellen. Työrauhan palauttamiseksi hallitus julkisti viime viikolla tiedonantonsa "yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa". Eduskunnan on määrä äänestää tiedonannosta tämän viikon perjantaina.

– Mielestäni olemme toimineet todella johdonmukaisesti. Tässä puhutaan kuitenkin aika fundamentaalisista asioista ja siksi olemme ottaneet aikaa sen verran, mitä tämä asia on vaatinut. Tämä on hallituksen yhteinen kanta ja on kaikkien intressissä, että siitä tulee mahdollisimman vakuuttava, Wickström sanoo.