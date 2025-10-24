Jokereiden 18-vuotias Reko Alanko teki ensimmäisen maalin uudelleen avatulla Veikkaus Arenalla.
Tutulle kotiareenalleen yli kolmen ja puolen tauon jälkeen palannut Jokerit sai vastata myös uudelleen avatun Veikkaus Arenan ensimmäisestä maalista.
18-vuotias Reko Alanko räjäytti noin 13 000 katsojaa huutomyrskyyn, kun hän laukoi kiekon tarkalla rannekudilla JoKP-maalin yläkulmaan.
Maali oli toisen sukupolven Jokerit-puolustaja Alangolle uran ensimmäinen Jokereissa.
Jokereiden riemu ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä vain 39 sekuntia myöhemmin Jani Taskula toi vierailijat tasoihin rangaistuslaukauksesta.
Jokerit johtaa ottelua avauserässä maalein 3–1.