Jokereille historiallinen hankinta: vahvistukseksi yli 300 KHL-ottelun venäläispelaaja

– Menshikov on luotettava puolustuspään pelaaja, jolla on runsaasti kamppailuvoimaa. Hänellä on erinomainen joukkuepelaajan luonne. Uskomme, että hänestä on joukkueellemme apua, kun kausi etenee kohti kevään isoimpia pelejä, kertoo Jokereiden puheenjohtaja ja GM Jari Kurri seuran tiedotteessa.