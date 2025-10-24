Jokereiden tuoreen maalivahtivahvistuksen Veini Vehviläisen urakka uuden seuransa riveissä käynnistyi haastavasti.
Ensimmäistä kertaa Jokerit-paidassa esiintyvä Vehviläinen joutui taipumaan ensimmäisen kerran jo ensimmäisestä laukauksesta, kun Jani Takkula uitti rangaistuslaukauksesta kiekon Vehviläisen selän taakse.
Avauserän lopulla Vehviläinen epäonnistui pahasti. Vehviläinen pudotti Jeremi Wehmaksen viivakudin eteensä ja Joonas Lohisalo sai lapioida kiekon rysään.
Katso maali videolta.
Jokerit johtaa ottelua kahden erän jälkeen maalein 6–3. Vehviläiselle on merkitty 11 torjuntaa.