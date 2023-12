Joka viides helsinkiläisnuori kieltää ilmastonmuutoksen

Puolet nuorista suhtautuu ilmastonmuutokseen huolettomasti, selviää tuoreesta tutkimuksesta. He kokevat vain vähäistä ilmastoahdistusta.



Yksi tutkimuksen tekijöistä, väitöskirjatutkija Salla Veijonaho pitää tätä hyvänä asiana siinä mielessä, että ilmastonmuutoksen hillintä vaatii erityisesti aikuisista lähtöisin olevia yhteiskunnallisia toimia. Tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat 11–15-vuotiaita, ja he asuivat Helsingissä.



Noin joka viides tutkimukseen osallistuneista nuorista kieltää ilmastonmuutoksen. Toinen viidesosa taas on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja kokee syyllisyyttä.



Tutkimukseen osallistui yli 3 000 nuorta.