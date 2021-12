Toinenkin NHL-seura potki valmentajansa – murskatappio oli liikaa Rasmus Ristolaisen Philadelphia Flyersille

The Athleticin tietojen mukaan lisäksi apuvalmentaja Michel Therrien sai lähteä. Väliaikaiseksi päävalmentajaksi nousee toinen seuran apuvalmentaja Mike Yeo.

Vigneault aloitti Flyersin peräsimessä kaudella 2019–20. Hän on tehnyt mittavan uran NHL:ssä päävalmentajana Ottawa Senatorisissa, Vancouver Canucksissa ja New York Rangersissa. Hänet on kerran nimetty NHL:ssä parhaaksi valmentajaksi kaudella 2006–07.