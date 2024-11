Joel Pohjanpalo epäonnistui tuhannen taalan paikassa – Venezialle kirvelevä tappio: "Olemme todella vihaisia"

Täksi kaudeksi Italian pääsarjaan noussut Venezia on voittanut 13 ottelustaan kaksi, ja joukkue on Serie A:ssa viimeisenä kahdeksalla pisteellään. Monza on pisteen edellä, Como kaksi. Viimeinen sarjapaikkaan oikeuttava sija on Venezialta kolmen pisteen päässä.