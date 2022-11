Indonesiaa voi odottaa jo seuraava katastrofi: Maanvyörymien pelätään aiheuttavan äkkitulvia

Indonesian katastrofiviranomaisen mukaan yli 58 000 ihmistä on joutunut siirtymään järistyksen tieltä ja noin tuhannen ihmisen arvioidaan loukkaantuneen. Lisäksi ainakin 150 ihmistä on kateissa ja useita kuolleita ei ole pystytty tunnistamaan.

Edessä jo seuraava katastrofi?

Vaatteita etsitään raunioiden keskeltä

– Vaikka joitakin tarvikkeita on jo tullut, se ei vielä riitä. Meillä on riisiä, pikanuudeleita ja kivennäisvettä, mutta se ei riitä, 23-vuotias Gasolin kylässä asuva Mustafa kertoo AFP:lle.

Noin 150 jälkijäristystä, kotinsa menettäneet ilman elintarvikkeita

– Lapsellani on kuumetta eikä hän pysty syömään. Täällä on paljon lapsia ja iäkkäitä ihmisiä. Lapset tarvitsevat maitoa, vaippoja, ruokaa ja lääkkeitä, hän sanoo AFP:lle.

Indonesia on altis maanvyörymille ja äkkitulville sadekaudella, joka on juuri alkanut ja jonka huippu on Länsi-Jaavalla joulukuussa. Cianjuriin on ennustettu tuleville viikoille kovia ukkosmyrskyjä, ja maan ilmatieteen laitos on varoittanut uuden katastrofin mahdollisuudesta vain päiviä sen jälkeen kun koteja tuhoutui ja läheisiä jäi raunioihin.