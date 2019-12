Jihadismin tutkija kommentoi MTV:lle al-Holin täysi-ikäisten suomalaisen mahdollista paluuta: Suomeen voisi muodostua uudenlainen uhka

Al-holin pakolaisleirillä tiedetään olevan noin 40 suomalaista, joiden joukossa on sekä aikuisia että lapsia. Viime viikot julkisuudessa on keskusteltu siitä, ollaanko suomalaisia kotiuttamassa ja jos, niin millä aikataululla.

Asia on poliittisesti herkkä, sillä täysi-ikäisten ihmisten palaamiselle Suomeen ei näytä olevan laajaa kannatusta.

– Se on valitettavasti johtanut tilanteeseen, jossa näyttää siltä, että keskeisessä asemassa olevat ministerit välttelevät vastuun ottamista tai vastauksia siihen, onko mitään poliittista päätöksentekoprosessia nyt käynnissä.

Aikuiset voivat muodostaa turvallisuusuhan Suomessa

Jos al-Holin leiriltä palaa aikuisia Suomeen, he voivat muodostaa maassa uudenlaisen turvallisuusuhan. Saarinen arvioi, että etenkin terroristijärjestö Isisin koulutukselle ja ideologialle altistuneet ihmiset voisivat osaltaan edistää jihadistista liikehdintää Suomessa.

Suomeen palaavat naiset voisivat Saarisen arvion mukaan radikalisoida muita tai levittää propagandaa. Lisäksi he saattaisivat esimerkiksi kerätä rahaa ulkomaille toimiville aseellisille ryhmille.

Huomattavaa on sekin, että leiriltä palaavat aikuiset eivät välttämättä joutuisi oikeuden eteen. Saarisen mukaan Suomeen on palannut Syyrian konfliktin aikana noin 20–30 ihmistä. Heistä syytteeseen on asetettu vain kolme ihmistä, eikä ketään ole tähän mennessä tuomittu konfliktialueella tapahtuneesta terrorismirikoksesta.