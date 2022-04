Jesse Joensuu palaa SM-liigaan

– Aina siitä saakka, kun lähdin Ässistä, haaveenani on tulla jonain päivänä takaisin. Tämä on ainoa paikka, jonne halusin tulla. Tämä merkkaa minulle valtavasti, Joensuu toteaa Ässien tiedotteessa .

– Jesse on iso persoona, vuosien ja maailman hioma persoona sekä johtaja. On hieno nähdä se intohimo, jolla hän tarttuu harjoitteluun ja pitää vaatimustason korkealla. Jesse on loistava roolimalli meidän organisaatiollemme, tulevalle joukkueelle, mutta myös Ässät-yhteisölle. Hän on luonnollisesti iso osa ensi kauden joukkuetta ja Ässien uutta nousua, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula toteaa.