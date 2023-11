Jesperi Kotkaniemi käynnisti Carolinan kirin – Patrik Laineen ja Columbuksen rypeminen jatkuu

Aho on tehnyt tällä kaudella 17 (5+12) tehopistettä, jotka oikeuttavat Carolinan sisäisen pistepörssin kakkossijaan Seth Jarvisin jälkeen. Teräväisen saldo on 15 (10+5) ja Kotkaniemen 14 (7+7) tehopistettä.



Carolina on voittanut kauden 20 ottelustaan 12 ja on toisena Metropolitan-divisioonassa. Saman divisioonan jumbosijalla makaavalla Columbuksella alkukauden 22 pelistä 16 on päättynyt tappioon.



Suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli alkukaudesta poissa Columbuksen kokoonpanosta loukkaantumisen takia. Carolinaa vastaan Laine sai jääaikaa noin 15 minuutin verran.