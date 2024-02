Jerry Turkulainen jättää JYPin – Jyväskylä vaihtuu Sveitsiin

25-vuotias Turkulainen on pelannut JYPin edustusjoukkueessa kaudesta 2016-2017 lähtien. SM-liigan runkosarjassa otteluita on kertynyt 438, tehopisteitä 100+213.

Tällä kaudella Turkulainen on pelannut 51 ottelua ja kerännyt tehot 20+36, joilla on tällä hetkellä SM-liigan pistepörssissä toisena Ilveksen Oula Palven jälkeen.

– Jyväskylä ja JYP on antanut minulle kaikki rahkeet kasvaa ihmisenä ja kiekkoilijana, sen takia olen täällä viihtynyt ja peli on kulkenut. Seuralla sekä minulla on ollut samat sävelet ja meidän välinen suhde on hyvä, mikä on ollut iso tekijä, Turkulainen sanoo JYPin tiedotteessa.