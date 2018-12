Jenni Haukion koivusta valmistettu iltapuku on vielä erittäin kallis – kuuden vuoden päästä puuvaatteet voivat olla kaikkien ulottuvilla

Aalto-yliopiston tutkija Marja Rissanen on ollut noin vuoden ajan mukana ioncell-kuituteknologian kehittämisessä tekstiiliasiantuntijana. Tutkimusryhmä on valmistanut ioncellista erilaisia koetuotteita, kuten kietaisutakin.

Rahoittajia tarvitaan: "Äärettömän kallista"

Rissanen ei lähde pohtimaan Haukion iltapuvun hintaa. Selvää on, että se on erittäin kallis.

– Laboratorio-olosuhteissa tämä on äärettömän kallista, koska tutkijat tekevät tätä. Jos mietitään tekijöiden tuntipalkkaa ja kuinka paljon puvun kanssa on tehty töitä, ei kannata puhua kankaan hinnoista, Rissanen sanoo.

– Pilottimittakaavan kuitulaitteiston on tarkoitus olla valmiina vuonna 2020. Kun sitä on ajettu vuosi tai kaksi, tiedetään, miten pilotointi ja kaikki muu toimii. Sitten tehdään tehdasmittakaavan laitteisto ja sen on ajateltu olevan valmis vuonna 2025. Tällainen tehdas vaatii isot investoinnit. Kaikki on myös siitä kiinni, löytyykö rahoittajia.