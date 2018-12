Liukosellun tekijät jännittävät miten Jenni Haukion iltapuku laskeutuu

Haukion pukuun tarvittava materiaali on valmistettu Enocellin tehtaalla. Mutta muuta storaensolaiset eivät sitten tiedäkään puvusta. Näin he ainakin väittävät.

Viesti markkinoille



Se on kuitenkin selvää, että Haukion materiaalivalinta tuo merkittävän julkisuuden liukosellulle, kun se valtaa markkinoita esimerkiksi puuvillalta kansainvälisillä tekstiilimarkkinoilla.

– On se lisännyt työmotivaatiota täällä tehtaallakin.

Koivuperäinen tuote on uusiutuva, biohajoava ja tietysti kotimainen. Sillä on jo nyt hieman maailmanpelastajan maine.

– Liukosellusta valmistetuista vaatteista ei irtoa mikromuoveja vesiin. Sen valmistuksessa ei törsätä vettä kuten puuvilla tekee. Meidän sellu on peräisin hyvin hoidetuista metsistä, Välimaa listaa.

– Uskon, että rouva Haukio on ajatellut kestävyyttä ja kotimaisuutta, Välimaa sanoo.

Haukion juhlamekko on syntynyt Aalto-yliopiston laboratoriossa. Siellä selluarkit jauhetaan, kuidutetaan, kehrätään langaksi, värjätään ja kudotaan kankaaksi.

– Hyvin harva sitä lopputulosta tietää, ehkä tuolla suunnittelupuolella on eniten tietoa. Itse olen ollut mukana materiaalin jalostamisessa, paljastaa tutkijatohtori Sanna Hellsten.

Väriksi kevään vihreyttä



Välimaa hiplaa Enocellin tehtaan kabinetissa liukosellusta valmistettua huiviaan. Se on samaa materiaalia kuin Linnan juhlien odotetuin iltapuku.

– On jännittävää nähdä minkalaisia ohjeita Haukio on antanut Aalto-yliopiston suunnittelijoille. Materiaali on himmeäkiiltoista ja laskeutuu varmasti aivan upeasti, Välimaa visioi.