Jenkkinyrkkeilijä liehittelee imelästi Putinia – esitti presidentille haasteen

– Pidän shakista. Suurin unelmani on pelata shakkia Vladimir Putinin kanssa. En ole vielä niin hyvä ja minun täytyy hioa taitojani, koska hän on kunnioitetuin ja ihailluin henkilö, jonka tiedän. Hänen vastapäätään istuminen ja shakin pelaaminen on minun unelmani, Johnson sanoi videoviestissään, jota esittelee Izvestija-lehti.