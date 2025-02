Jenkkien NHL-supertähti reagoi näyttävästi MTV Urheilun kysymykseen – "Iskit kunnon tikarin kylkeen"

Yhdysvaltojen tähtivahti Connor Hellebuyck innostui värittelemään, kun hän sai MTV Urheilun toimittajalta Kasperi Kunnakselta tiukan kysymyksen eteensä.

Kunnas tiedusteli Hellebuyckiltä näkemystä siihen, että saako USA jonkinlaista ekstramotivaatiota siitä, ettei se ole menestynyt viime vuosikymmenten aikana miesten arvokisatasolla.

– Paha kysymys, Hellebuyck aloitti.

– Tuntuu siltä kuin iskit kunnon tikarin kylkeen! Hellebuyck heitti.

Reaktio nauratti ympärillä ollutta toimittajajoukkoa.

– Aiomme käyttää tuota hyväksemme! Hellebuyck ilmoitti.

Video MTV Urheilun tiukasta kysymyksestä ja Hellebuyckin reagoinnista näkyy jutun yläreunasta.

Hellebuyck, 31, on loistanut tällä kaudella Winnipeg Jetsin tolppien välissä. Hellebuyck on pelannut 43 ottelussa, joiden jäljiltä hänen torjuntaprosenttinsa on peräti 92,5. Monissa arvioissa on väläytelty, että Hellebuyck saatetaan valita jopa NHL:n tämän kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Leijonat avaa omalta osaltaan NHL:n järjestämän 4 Nations Face-off -turnauksen Suomen aikaan perjantain vastaisena yönä, kun vastassa on Hellebuyckin edustama USA.