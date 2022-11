Uusia kommentteja Michael Schumacherista – Jean Todt puhuu saksalaisen piirteestä saadessaan tunteikkaan pyynnön

Kun Todtilta kysytään, mitä hän on oppinut Schumacherin vakavasta lasketteluonnettomuudesta, hän miettii saksalaislehti Bildin mukaan pitkään ja silmin nähden herkistyy.

– Michael on yhä läsnä elämässäni ja tulee aina olemaan tilanteesta riippumatta. Nykyään on kyse siitä, miten voimme olla hyvin yhdessä ja kuinka tukea häntä ja perhettä, Todt sanoo.

"Hän on aina erittäin huomaavainen"

IMAGO/Klaus W. Schmidt/ All Over Press

– Hän on aina erittäin huomaavainen.

"Lahja"

Dokumentissa myös ääneen pääsevä Michael Schumacherin vaimo Corinna kehuu Todtin osoittaneen olevansa Schumacherin tosiystävä. Corinna Schumacherin mukaan Todt on ollut yksi harvoista, jotka ovat pysyneet tukena, kun tilanne on muuttunut "ystävyyden hauskoista alkuvuosista" ja Michael Schumacher on tarvinnut apua.