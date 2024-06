Jättikauppa: Nokia myy merenalaiset verkkonsa Ranskalle

Verkkoyhtiö Nokia ja Ranskan valtio ovat sopineet kaupasta, jossa Ranska ostaa Nokialta sen merenalaisten verkkojen liiketoiminnan. Alcatel Submarine Networks (ASN) on määrä siirtää Ranskalle 350 miljoonan euron hinnasta.

Kauppa vaatii vielä konsultaation Nokian ja ASN:n työntekijöitä edustavien tahojen kanssa. Tavoite on toteuttaa kauppa tämän vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alkupuolella. Siirtymän ajaksi Nokia säilyttää yhtiössä 20 prosentin omistusosuuden, minkä jälkeen Ranskan valtio lunastaa jäljellä olevan osuuden Nokialta.

ASN tuli Nokialle samalla kun Nokia vuonna 2015 osti ranskalaisen Alcatel-Lucentin. Se on ollut Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen alue. Nokia arvioi, että kauppa ei vaikuta yhtiön taloudellisiin näkymiin tälle vuodelle.

– ASN on käynyt läpi merkittävän muutoksen viime vuosina ja sillä on vahva markkina-asema. Olen iloinen, että ASN:lle on löytynyt sopiva omistaja, joka varmistaa investointien jatkumisen ja osaamisen suojaamisen tällä kriittisellä toimialalla, Lundmark sanoi tiedotteessa.