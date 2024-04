Naisleijonat valtavan haasteen edessä MM-välierässä: "Meidän on tehtävä töitä"

Suomi eteni MM-välieriin, kun se voitti puolivälierässä Sveitsin 3–1. Naisleijonat pelaavat MM-välierissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2021.



Kahtena viime vuonna Suomi taipui puolivälierätappioon Tshekille ja sijoittui kuudenneksi kaksi vuotta sitten ja viidenneksi viime vuonna.



Hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat puolestaan murskasi puolivälierässä Japanin 10–0. Suomi ja Yhdysvallat kohtasivat Uticassa pelattavan MM-turnauksen alkulohkossa, ja Yhdysvallat voitti tuon ottelun 5–3.



– Olen innoissani tulevasta pelistä, sillä meillä on hyvä mahdollisuus pärjätä. Moni myös muistaa edelleen vuoden 2019 kisat, joista meillä on hampaankolossa, Naisleijonien kokeneeseen kaartiin lukeutuva Michelle Karvinen toteaa Jääkiekkoliiton sivuilla, viitaten ikimuistoiseen MM-finaalin Espoossa viisi vuotta sitten.



– Tärkeää on, että pysymme ottelusuunnitelmassamme. Emme voi antaa Yhdysvalloille liikaa tilaa – viisikon on pysyttävä tiiviinä. Meidän on tehtävä töitä toistemme eteen läpi koko 60-minuuttisen. Siinäpä se, Karvinen jatkaa.



Toisessa välierässä pelaavat Kanada ja Tshekki. Kanada kaatoi puolivälierässä Ruotsin 5–1, ja Tshekki kukisti Saksan 1–0.