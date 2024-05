Järkyttävä silminnäkijävideo: Myrsky kaatoi esiintymislavan yleisön päälle – ainakin 9 kuoli Meksikossa

Onnettomuus tapahtui voimakkaan tuulen seurauksena keskiviikkona paikallista aikaa. Osavaltion kuvernööri Samuel Garcia on kuvaillut tapahtunutta tragediaksi paikallisessa televisiossa. Kuvernööri kertoo viestipalvelu X:ssa, että osalla loukkaantuneista on vakavia vammoja.

Presidenttiehdokas oli lavalla

Maynez on kertonut onnettomuuden jälkeen viestipalvelu X:ssä olevansa kunnossa. Hänen mukaansa osa hänen ryhmänsä jäsenistä on ollut sairaalahoidossa. Maynezin puolue on ilmoittanut solidaarisuuden osoituksena keskeyttävänsä kaikki kampanjatapahtumat.