Järjestö: Psykoositapaukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti Britanniassa – pandemia sai aikaan mielenterveysongelmien vyöryn

Tapauksia on selvittänyt hyväntekeväisyysjärjestö Rethink Mental Illness. Järjestön mukaan mielenterveysongelmat ovat kasvaneet erityisesti yhteiskunnan sulkemisen, niin sanottujen lockdownien, aikana.

"Psykoosista toipuminen voi kestää vuosia"

– Psykoosilla voi olla musertava vaikutus ja siitä toipuminen voi kestää vuosia. Näitä lukuja voidaan pitää hälyttävinä. Olemme jo selättäneet pahimman pandemian osalta, mutta silti mielenterveysongelmien tapausmäärät ovat hyvin korkeita, kertoo järjestön johtaja Brian Dow The Guardianille.

– On elintärkeää että ongelmista kärsivät saisivat pikaista apua, Dow jatkaa.

Järjestö huomauttaa tilastojen olevan konkreettista näyttöä siitä, miten vakavat seuraukset pandemialla on ollut yhteiskuntaan. Mielenterveysongelmat ovat The Guardianin mukaan kasvussa koko maailmassa. Mielenterveyspalveluita käyttäviä arvioidaan olevan maailmalla kymmeniä miljoonia enemmän kuin aiempina vuosina. Heidän joukossaan on erityisesti naisia ja nuoria ihmisiä.