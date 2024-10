Jari-Matti Latvalan sanat herkistivät – tässä suomalaispomo onnistui: "Ilman niitä asioita en olisi täällä"

– Jari-Matti on tukenut minua paljon näiden kahden kuukauden aikana – ja toki myös aiemminkin. Mutta näiden kahden kuukauden aikana, kun minulla on ollut todella vaikeaa, olemme puhuneet puhelimessa ja hän on antanut minulle paljon vinkkejä ja ideoita ja yrittänyt tukea minua, Katsuta kertasi.