Jari-Matti Latvala myönsi: Toyota epäonnistui ennen MM-rallia

Mutta tänä viikonloppuna Virossa ajetaan varmuudella MM-pisteistä. Kisa käynnistyi torstai-iltana lyhyellä yleisöerikoiskokeella, jolla Toyotan Elfyn Evans ja Hyundain Esapekka Lappi ottivat kisan kärkipaikan keskenään jakoon. Rovanperä on kolmantena yhden sekunnin kymmenyksen päässä kärkikaksikossa.

Rovanperällä on perjantaina auraushommia tiedossa Tarton ympäristössä, mutta tästä huolimatta Toyotan suomalaisässä on suurin voittajasuosikki. Varsinkin sen jälkeen, kun M-Sport Fordin Ott Tänakille oli mätkäisty viiden minuutin aikarangaistus moottorinvaihdosta torstain testierikoiskokeen jälkeen.

– Kalle oli täällä tosi vahva viime vuonna. Ja Kalle on äärettömän vahva, jos tulee vettä ja on liukasta. Katsotaan, mitä keli tekee kisan aikana, Latvala sanoi.

– Myös Elfyn on saanut lisää itseluottamusta. Ja Takamoto Katsutalle tämä on yksi niistä kisoista, joista hän tykkää kaikista eniten. Uskon, että meillä on kaikin puolin hyvät lähtökohdat tähän kisaan.