Jari-Matti Latvala myhäilee

Keski-Suomen sorateillä Latvala kilpailee MM-tasolla ensimmäistä kertaa WRC2-luokassa, kun alla on oman tiimin Toyota GR Yaris Rally2 -kilpuri. Latvalan aktiiviura MM-sarjassa päättyi jo vuonna 2019, mutta sen jälkeen mies on nähty lukuisia kertoja historic-luokan Toyota Celican ratissa sekä viime kesänä Suomen MM-rallissa Rally1-hybridiautossa.

– Kyllähän se aina on kesän merkki, kun Jyväskylän MM-ralli lähestyy ja saa laittaa ajohaalarin päälle. Se on yksi kesän kohokohdista, Latvala hehkutti MTV Urheilulle.

– On se hienoa, kun pääsee auton sisälle. Se on rehellisesti sanottuna maailman paras paikka.

Vaikka Latvala on testannut Toyotan Rally2-autoa ennenkin, on edellisestä kerrasta pitkä aika. Latvala myönsi, että homma vaatii totuttelua.

– Kiva on ollut ajaa testiä. Huomaa, että autoon pitää sopeutua. Ei ole ihan kaikkia ominaisuuksia osannut ottaa vielä käyttöön. Tulee vaihdettua liian nopeasti alemmalle vaihteelle ja ei osaa käyttää vääntöä, Latvala summasi.

– Voimaa on vähemmän kuin Rally1-autossa, mutta se voima, mitä tässä autossa on, menee tosi tehokkaasti tiehen. Vauhti kuolee nopeammin, jos käännät auton poikittain, etkä käytä vääntöä, vaan annat kierrättää. Vauhdin ylläpitäminen on vaikeampaa Rally2-autolla. Se vaatii totuttelua.