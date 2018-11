Jari Aarnio painotti poliisin virkarikoskäräjillä toistuvasti yhtä asiaa – "Meidän on pidettävä tämä porukka hengissä"

Aarnio toisti Helsingin käräjäoikeudessa käsityksensä siitä, että poliisin tietolähteiltä on tarvittu suostumus rekisteröintiin ja sen, että varsinaiset määräykset olivat tulkinnanvaraisia.

– Meille oli selvää alusta asti, että sinne ei laiteta ketään vastentahtoisesti vaan tarvitaan suostumus. Laitoksessa on ollut harmonia siltä osin, että suostumus tarvitaan, Aarnio sanoi.

"Tietolähderekisteri tuhottiin, koska lähteet peruivat suostumuksen"

Syyttäjä pitää tietolähteiden poistamista ja rekisteröimättä jättämistä lainvastaisena ja vaatii Aarniolle ehdollista vankeutta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jutussa on syytettynä huumepoliisin valvonnan laiminlyönneistä myös liuta entistä ja nykyistä poliisijohtoa. Aarnio ja muut syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Tietolähteille luotiin koodit



Malli toimi siten, että kenttähenkilökuntaan kuuluva poliisi kertoi Aarniolle, kuka lähde on, miten hänet tavoittaa, mistä rikollisuuden lajista tältä voisi saada tietoa ja miten luotettavana poliisimies pitää tietoa.

Tämän jälkeen poliisin piti mennä Aarnion alaisen luokse, joka kirjasi ylös koodin ja sen mitä tietoa tältä koodinimeltä on saatu. Tämä järjestely varmisti Aarnion mukaan sen, että Aarnion alainen ei saanut tietää kuka lähde on, eikä Aarnio sitä, mitä tietoa juuri tältä lähteeltä on saatu.