Japanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut maanjäristyksen vuoksi

Japanissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä eilen sattuneen voimakkaan maanjäristyksen vuoksi, kertovat viranomaiset. Lisäksi kymmenien kerrotaan loukkaantuneen.

Maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,4. Uutiskanava NBC Newsin mukaan Japanin ilmatieteen laitos on päivittänyt voimakkuutta hieman ylöspäin aiemmin ilmoitetusta.

Pelastusviranomaisten mukaan Fukushiman ja Miyagin alueella on kuollut kummassakin yksi ihminen. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut useilla eri alueilla. Kaikkiaan loukkaantuneita on ainakin yli 90.