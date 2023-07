Japanilaisen mestariohjaaja Hayao Miyazakin uusin animaatio ilmestyi kaikessa hiljaisuudessa – tämä tiedetään nyt elokuvasta, josta studio ei ole kertonut mitään

Hayao Miyazaki on kiistatta animaatiomaailman tunnetuimpia nimiä. Vuonna 2003 Henkien kätkemä -elokuva toi hänet kansainväliseen suursuosioon voitettuaan parhaan animaation Oscarin, mutta Japanissa hänet on tunnettu jo ennen tätä muun muassa suosikkielokuvistaan Naapurini Totoro (1988), Kikin lähettipalvelu (1989) ja Prinsessa Mononoke (1997).

Miyazakin elokuvia ovat määritelleet fantasiaelementit, huoliteltu animaatio ja luottosäveltäjä Joe Hisaishin henkeäsalpaava musiikki. Animaatiot ovat olleet niin lastenelokuvia kuin aikuisille suunnattuja toimintaelokuviakin.

Miyazakin animaatiostudio eli Studio Ghibli perustettiin jo vuonna 1985 Miyazakin sekä ohjaaja Isao Takahatan ja tuottaja Toshio Suzukin toimesta. Studion elokuvat ovat ilmiö, joka on jättänyt jäljen sekä animaation historiaan, että Japaniin itseensä.

Tähtiohjaaja Miyazaki oli leikitellyt eläköitymisellä jo useita kertoja aiemminkin, mutta vuonna 2013 ilmestyneen, toisen maailmansodan aikaisten Zero-hävittäjien suunnittelijasta kertovan Tuuli nousee (Kaze tachinu) -elokuvan piti olla vihoviimeinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tiedän että olen sanonut tämän monesti aiemminkin, mutta tällä kertaa olen varsin tosissani, ohjaaja kertoi eläköitymispäätöksestään tuolloin.

Koira ei kuitenkaan päässyt karvoistaan, sillä vuonna 2017 Studio Ghibli ilmoitti työstävänsä Kuinka te elätte? -elokuvaa perustuen samannimiseen Genzaburo Yoshinon novelliin vuodelta 1937. Miyazaki on kertonut elokuvan olevan suunnattu hänen lapsenlapselleen.

– Isoisäsi siirtyy pian tuonpuoleiseen, mutta hän haluaa jättää jälkeensä tämän elokuvan, Miyazakin viesti kuuluu tuottaja Suzukin mukaan.

Ei markkinointia

Nyt 82-vuotias Miyazaki on työstänyt elokuvaa pitkään. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n dokumentissa vuonna 2020 tuottaja Suzuki kertoi, että studion työskentelytahti oli yksi minuutti animaatiota kuukaudessa, siinä missä esimerkiksi Prinsessa Mononokea työstettiin viiden animaatiominuutin kuukausitahdilla.

Elokuvaa on siis työstetty ainakin kuusi vuotta. Sen erikoisimpia piirteitä on se, että ennen tämänpäiväistä ensi-iltaa siitä ei ole tiedetty käytännössä mitään.

Tuottaja Suzuki oli alkuvuodesta kertonut, että elokuvan julistetta lukuun ottamatta siitä ei tulla julkistamaan minkäännäköistä mainoskampanjaa – ei edes traileria tai kuvausta. Julisteessa on lähikuvassa haikaraa muistuttava hahmo.

– Vuosien varrella olemme tehneet kaikenlaista saadaksemme ihmiset katsomaan elokuviamme. Mutta ajattelin, että nyt riitti. Ei ole hauskaa tehdä samaa uudelleen ja uudelleen, tuottaja Suzuki perusteli päätöstä.

Ensimmäiset arviot elokuvasta ovat alkaneet tänään ilmestyä Twitteriin. Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Vaatii toisen katsomiskerran"

Millainen nyt ilmestynyt elokuva sitten on? Kyodo Newsin mukaan elokuva on 124 minuuttia pitkä, ja sen päähenkilönä on sodassa äitinsä menettänyt poika.

Hän vaeltaa harmaahaikaran opastuksella mystiseen maailmaan etsimään isänsä uutta puolisoa, joka on kadonnut. Vaihtoehtoisessa universumissa äidin kuoleman mysteeri paljastuu hänelle.

Elokuvan hashtagilla on Twitteriin ilmestynyt muutamia japanilaiskäyttäjien arvioita, joissa elokuvasta kerrotaan muun muassa ”Elokuva on seikkailufantasia”, "Se vaatii toisen katsomiskerran”, ”Siinä on paljon lintuja”, ja ”Ei sovi reikäkammoisille.”

Yleisesti palaute vaikuttaa positiiviselta, ja sen animaatiota on kehuttu, mutta juoni ei ole välttämättä auennut ensimmäisellä katselukerralla.

– Se ei ole elokuva, jota pitää ajatella, vaan joka pitää tuntea, kirjoitti eräs käyttäjä Twitterissä.

Elokuva- ja animaatiotutkija Matteo Watzky on kirjoittanut arvion elokuvasta englanniksi. Hän kuvaa elokuvaa sen markkinointia myöten poikkeukselliseksi.

– Se on teknisesti häkellyttävä. Lähes kaikki on keskittynyt hahmoanimaatioon, ja sitä tukee voimakas, monipuolinen taidesuunta sekä Joe Hisaishin musiikki, joka on muuttunut ajan myötä minimalistisemmaksi, hän kirjoittaa.

Myöskään Watzky ei ole varma, mitä ajatella ensimmäisen katselukerran perusteella.

– En ole varma, toimiiko se kaikille, tai toimiiko se edes minulle. Mutta tämä hankaluus ja ylimalkaisuus voi olla sen paras piirre, Miyazakin äärimmäinen osoitus hänen taidostaan ja mielikuvituksestaan.