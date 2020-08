Japani julisti hätätilan Okinawaan lisääntyneiden koronatartuntojen vuoksi – eniten tartuntoja havaittu amerikkalaissotilaiden keskuudessa

Japanissa on julistettu hätätila Okinawaan koronavirustartuntojen määrän noustua alueella räjähdysmäisesti. Suositun turistikohteen asukkaita on pyydetty pysyttelemään kotona kahden viikon ajan.

Hän lisäsi, että sairaalat ovat ylikuormittuneita tilanteesta. Okinawaan ei asetettu varsinaista ulkoilukieltoa, mutta Japanissa viranomaisten vastaavia pyyntöjä on kunnioitettu laajalti.

Suurin osa Okinawan tartunnoista on todettu saarella olevilla yhdysvaltalaissotilailla, joiden keskuudessa on vahvistettu 248 tartuntaa. Muun muassa kuvernööri Tamaki on kertonut olevansa järkyttynyt sotilaiden tartuntojen määrästä.