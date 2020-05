Japani ajautui virallisesti taantumaan

Selvinnyt koronasta useita helpommalla

Japani on selvinnyt koronaviruspandemiasta vähemmällä kuin useimmat muut rikkaat teollisuusmaat. Maassa on todettu vain reilut 16 000 koronavirustartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu 744. Miljoonaa asukasta kohden Japanissa on kuollut vain kuusi ihmistä, kun Suomessa vastaava luku on 54.