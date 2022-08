Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa useamman henkilön epäiltiin osallistuneen suden salakaatoon vuosien 2020–2021 vaihteessa Ilomantsissa.

Poliisi kertoo, että se on saanut esitutkinnassa selville, kuka suden ampui. Henkilö on myöntänyt teon kuulusteluissa.

Hänen lisäkseen jutussa on myös muita epäiltyjä, joista osa on kiistänyt syyllistyneensä metsästysrikokseen ja väittänyt olleensa tapahtumapaikalla muista syistä. Poliisin käsityksen mukaan nämä henkilöt olivat mukana suden metsästyksessä.

"Susiviha on se syy hyvin pitkälle"

Tirrosen mukaan suden salakaadolle ei selvinnyt esitutkinnassa mitään yhtä konkreettista syytä. Hän kuitenkin arvelee, että yhtenä vaikuttimena on voinut olla joidenkin rajaseudun metsämiesten susiviha.

– Kun koiran laittaa metsään, riski on, että susi koiran tappaa ja syö. Uskoisin että susiin voi sitä kautta kohdistua vihaa metsämiesten osalta.

– Tietystihän se on yhdenlaista arvailua, että mikä se lopullinen motiivi on ollut, mutta yleisesti susiviha ja juuri metsästyskoirien menettäminen on se syy hyvin pitkälle ollut.