Jännitteet Koreoiden rajalla kasvavat – Pohjois-Korea aikoo lisätä joukkojaan

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea onnistui laukaisussa, koska sai Venäjältä siihen apua. Etelä-Korea on jo aikaisemmin kertonut tiedustelupalvelunsa tietoihin viitaten, että Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle ammuksia vastineeksi sotilasteknologisesta avusta.



Etelä-Korean mukaan pohjoisen naapurimaan laukaisema satelliitti on päässyt Maata kiertävälle radalle. Sen sijaan Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan on epätodennäköistä, että satelliitti olisi jo välittänyt kuvia Yhdysvaltain sotilastukikohdista Tyynellämerellä. kuten Pohjois-Korea on väittänyt.