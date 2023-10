Jami Krannila, 23, kulki erilaisen tien liigaympyröihin – USA:sta kauppatieteen paperit, takoo nyt tulosta Suomessa

Toistasataa runkosarjamaalia kotimaan liigakaukaloissa takonut lahtelaiskasvatti Repo, 27, teki parhaana talvenaan toissa kaudella 21 maalia. Nyt hänellä on koossa jo seitsemän osumaa.

– Se oli mielenkiintoinen reitti. Taskussa on kauppatieteiden kandidaatin paperit, mutta nyt fokus on kiekkoilussa. Liigakaukalot ovat jenkkisarjoja isompia ja pelaaminen fyysisempää, mutta vauhtiin ei ole ollut vaikeuksia sopeutua. Aloituksia pitää harjoitella. Ne eivät ole oikein tarttuneet omille, pari katastrofipeliäkin on niissä tullut, keskushyökkääjä Krannila totesi.