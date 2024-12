Eduskunnan apulaispääsihteerin mukaan kansalaisaloitetta Ottawan sopimuksesta irtaantumiseksi ei voida käsitellä eduskunnassa.

Suomen irtaantumista jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta ajavan kansalaisaloitteen alulle pannut Henri Vanhanen katsoo, ettei sen käsittelylle eduskunnassa pitäisi olla esteitä.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen sanoi Helsingin Sanomissa, ettei kansalaisaloitetta jalkaväkimiinojen käytön sallimiseksi voida käsitellä eduskunnassa, koska kansalaisaloitteella ei voida edistää kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä tai niiden irtisanomisen hyväksymistä. Näin todetaan kansalaisaloitetta koskevan perustuslain säännöksen esitöissä.

Kansalaisaloite sai maanantaina kokoon 50 000 allekirjoitusta, jotka tarvitaan aloitteen etenemiseksi eduskuntaan. Kannatusilmoitukset kertyivät pikavauhtia, sillä aloite tuli vireille itsenäisyyspäivänä perjantaina.

Vanhasen mukaan kansalaisaloite kannustaa eduskuntaa käynnistämään tarvittavat lainsäädännölliset valmistelut Suomen irtaantumiseksi Ottawan sopimuksesta, mikä hänen mukaansa eroaa suorasta vaatimuksesta sopimuksesta irtaantumiseksi.

– Loppujen lopuksi asiahan muutettaisiin hallituksen esityksellä eikä tällä kansalaisaloitteella. Kansalaisaloite ei Suomea Ottawan sopimuksesta irrota. En näe tässä ongelmaa, Vanhanen sanoi STT:lle.

Kahdenlaisia aloitteita

Vanhanen muistuttaa, että kansalaisaloitteita voi jättää kahdenlaisia. Aloitteet voivat sisältää suoria esityksiä lainsäädännöksi, jolloin niissä on oltava tarkka, mieluusti juristien kanssa muotoiltu sanamuoto laiksi.

– Toinen vaihtoehto on kehotus lainvalmisteluun. Tämä menee nimenomaan siihen kategoriaan, Vanhanen painottaa.

Myös puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kiinnitti Helsingin Sanomissa huomiota kansalaisaloitteiden erilaisiin muotoihin eikä pitänyt toimenpiteisiin kehottavan kansalaisaloitteen käsittelyä eduskunnassa mahdottomana. Vanhanen kertoo ilahtuneensa Halla-ahon kommenteista.

– Tuntui, että hän on ymmärtänyt sen, mitä tässä aloitteessa on tarkoitettu ja mikä tämän periaatteellinen tavoite on, Vanhanen sanoo.

