– Se on toki eduskunnan asia päättää, ottaako se kansalaisaloitteen käsittelyyn. Yleensä on toki niin, että kansainvälisiä sopimuksia koskeva aloite ei etene eduskunnassa ja toinen on toki se, että tässä ei edellytetä siltä osin lainsäädäntömuutosta, mikä olisi eduskunnan toimivallassa, sanoo Valtonen.

Eilen suljettiin Venäjän toimesta Suomen konsulaatti Pietarissa ja vastatoimena Suomi sulkee Venäjän konsulaatin Turussa sunnuntaina. Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla toimii kuitenkin eri kansainvälisten sopimusten puitteissa.



– Tähän Ahvenanmaan konsulaattiin liittyy merkittävästikin kansainvälisiä sopimuksia. Sitä sitoo myös tapaoikeus sen vuoksi, että kyse tosiaankin on kymmeniä vuosia sitten tehdyistä sopimuksista. Mutta selvitystyö on nyt käynnissä ja on erittäin hyvä, että tämä oikeudellinen pohja varmistetaan ja sen jälkeen on mahdollisuus tehdä ratkaisuja.