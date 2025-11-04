Serbian jalkapalloliigan joukkueen Radnicki 1923:n päävalmentaja Mladen Zizovic kuoli maanantaina liigaottelun aikana, kertoi seura muun muassa Guardian-lehden mukaan.

Vasta hiljattain joukkueen valmentajaksi tullut Bosnia-Hertsegovinan entinen maajoukkuepelaaja Zizovic oli 44-vuotias.

Zizovic vaipui maahan vierasottelussa Mladost Lucania vastaan, kun ottelun avauspuoliaika oli puolivälissä. Zizovic sai ensihoitoa, jonka jälkeen hänet kiidätettiin sairaalaan ja ottelua jatkettiin. Pian tuli kuitenkin tieto, että Zizovic on kuollut, ja ottelu keskeytettiin.

BBC:n mukaan tv-kuvissa näkyi, kuinka pelaajat purskahtivat itkuun kuullessaan valmentajan kuolemasta. Mladostin valmentaja Nenad Lalatovic kertoi Guardianin mukaan paikallismedialle, että hän yritti auttaa Zizovicia ennen kuin tämä menetti tajuntansa.

– En voi vieläkään ymmärtää, kuinka elämä voi kääntyä päälaelleen sekunnissa. Mladen oli erityislaatuinen ihminen, ystävä ja ammattilainen. Jalkapallomaailma on menettänyt upean ihmisen, Lalatovic sanoi.