Jalkapallotähti raivona – pormestarin lipsautus saattoi lapset vaaraan

– Ei, tämä ei ole aprillipila. Mestari Alvaro Morata on Corbettan uusi asukkaamme, Ballardini sanoi Instagramissa.

Pormestarin paljastus ei ollut Moratan mieleen. Hän ilmaisi pettymyksensä julkaisuun ja toi esille, että se on hänen perheelleen turvallisuusuhka.

– Ajattelin, että Corbettan kunta voisi taata minulle tietyn yksityisyyden, mutta saankin huomata, että joudun vaihtamaan taloa välittömästi, koska et osaa käyttää sosiaalista mediaa ja taata asukkaidesi turvaa.

Morata siirtyi Milaniin heinäkuussa. Hän on tehnyt kuudessa ottelussa kaksi maalia. AC Milan on kuuden ottelun jälkeen Serie A:n kolmantena Napolin ja Juventuksen jälkeen.