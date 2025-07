Jalkapalloikoni Paul Gascoigne kiidätettiin sairaalaan

Englannin jalkapalloikoni Paul Gascoigne on kiidätetty sairaalaan. Läheinen ystävä Steve Foster kertoi The Sunille, että hän löysi 58-vuotiaan Gascoignen tajuttomana kotoaan.

Tapahtuma sattui viime perjantaina. Fosterin mukaan Gascoigne oli hädin tuskin tietoisessa tilassa, kun hänet kiidätettiin sairaalaan. Gascoignen tila on nyt vakaa, mutta hän on yhä sairaalassa.

– Hänet on siirretty toiselle osastolle. Se on nyt paras paikka hänelle. Hän haluaa kiittää kaikkia saamistaan yhteydenotoista. Hän on saanut monia tervehdyksiä vanhoilta ystäviltä, jotka ovat toivottaneet pikaista paranemista, Foster sanoi.

Gascoignesta tuli vuoden 1990 MM-kilpailuissa kansallissankari ja hänet valittiin vuoden urheilupersoonaksi. Uran jjälkeinen aika on ollut vaikeaa. Gascoigne on taistellut alkoholiongelmaa ja masennusta vastaan.