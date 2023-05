Jalkapallofani Monty, 4, sulatti sydämet laulullaan – kerännyt jo miljoonayleisön

Monty laulaa videolla West Hamin ottelussa joukkueen "I'm Forever Blowing Bubbles" -kannatuslaulua, joka on yhdistetty vuonna 1895 perustettuun West Hamiin (tuolloin nimi Thames Ironworks, vuodesta 1900 eteenpäin West Ham United) jo 1920-luvulta lähtien.

Suoritus on kerännyt runsaasti suosiota sosiaalisissa medioissa. Videota on katsottu Twitterissä jo 1,2 miljoonaa kertaa ja Instagramissa se on kerännyt yli 100 000 tykkäystä.