Rihannaa kunnioitettiin näyttävästi – rohkea kansikuva sai erityishuomiota

Esikoistaan odottava Rihanna on tunnettu näyttävästä tyylistään. Poptähti joutui monen pettymykseksi jättämään väliin viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä järjestetyn legendaariseen muodin Met-gaalan.

Puolisonsa Asap Rockyn kanssa lasta odottava tähti on ollut vuosittain yksi The Metropolitan Museum of Art -varainkeruuillan odotetuimmista ja kuvatuimmista vieraista.