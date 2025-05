Jääkiekon MM-kisojen aikana valtava poliisioperaatio – satoja otettu kiinni

Aftonbladetin mukaan Tukholman jääkiekon MM-kisojen aikana on ollut käynnissä suuri poliisioperaatio, jonka aikana jopa 200 ihmistä on otettu kiinni seksin ostamisesta. Poliisi on vahvistanut asian lehdelle.

Kymmenettuhannet fanit matkustivat parin viime viikon aikana Ruotsin pääkaupunkiin, kun jääkiekon maailmanmestaruudesta taisteltiin Globen-areenassa.

Aftonbladet kertoo ison tapahtuman kääntöpuolena olevan ihmiskaupan lisääntyminen.

– Tiedämme, että seksi- ja paritusrikosten määrä kasvaa dramaattisesti, kun Tukholmassa on suuria tapahtumia, jotka vetävät kävijöitä. Näin on tälläkin kertaa, Simon Häggström Ruotsin poliisista kommentoi Aftonbladetille.

Poliisin mukaan hyväksikäytettyjä naisia on tuotu Ruotsiin Romanian ja Ukrainan kaltaisista maista, mutta myös Euroopan ulkopuolelta, kuten Keniasta, Senegalista ja Kolumbiasta.

Seksityöläisten tukijärjestön Talitan mukaan avuntarve on lisääntynyt kisojen aikana.

– Viiden päivän aikana olemme olleet yhteydessä neljään Tukholmassa apua tarvinneeseen naiseen. Yksi nuori kolumbialainen tyttö kertoi, että hänet oli raiskattu, Talitan perustaja Anna Sander kertoo.

Tukholman ja Tanskan Herningin jakamat kisat päättyivät sunnuntaina, kun Yhdysvallat voitti MM-kultaa.