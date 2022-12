Jääkiekon MM-kisat näkyvät jatkossakin MTV:llä – Leijonien ottelut ja mitalipelit kiinnitetty mittavalla sopimuksella

MTV ja C More esittävät kevään 2023 jääkiekon miesten MM-kisat yksinoikeudella, jonka jälkeen mediaoikeudet siirtyvät Viaplaylle vuosiksi 2024 – 2028. Nyt solmitun sopimuksen myötä MTV kuitenkin näyttää kaikki Suomen maajoukkueen MM-kisaottelut sekä välierät ja finaalin aina vuoteen 2028 saakka.

MM-kisaottelut esitetään MTV3-kanavalla, MTV Katsomossa ja C Moressa.

– MTV on välittänyt jääkiekon miesten MM-kisoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Upeaa, että myös jatkossa pääsemme vahvalla osaamisella tuomaan suomalaisille Leijonien otteet MM-kaukaloista, ja nostattamaan kisahuumaa kotikatsomoissa, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen hehkuttaa.

– Elisa Viihde Viaplaylla on mahtava ja jatkuvasti kasvava urheiluportfolio Suomessa. Odotamme erityisesti, että pääsemme lähettämään jokaisen ottelun miesten jääkiekon MM-kisoista vuodesta 2024 alkaen. Yhteistyö MTV:n kanssa tuo suomalaisfaneille hienon maistiaisen laajasta tarjonnastamme, Peter Nørrelund , Viaplay Groupin Chief Sports Officer kertoo.

Myös Valioliigaa ja NHL-otteluita MTV:lle

Lisäksi uuden sopimuksen myötä kevään 2023 ajan MTV Subilla, MTV Katsomossa ja C Moressa seurataan joka viikko Englannin Valioliigan huippuottelua lauantai-iltapäivisin kello 17 alkaen. Ensimmäinen ottelu on luvassa jo uudenvuodenaattona.

Syksystä 2023 eteenpäin puolestaan luvassa on viikoittainen suora NHL-ottelu. MTV:n vapaasti katsottavilla kanavilla seurataan kevään 2023 aikana myös mm. viikoittaisia Liiga-otteluita, amerikkalaisen jalkapallon Super Bowlia sekä jalkapallon Mestarien liigan finaalia.

C Moren tarjonnassa jääkiekkoa on jo entuudestaan yllin kyllin. Kevään MM-kisojen ohella katsottavissa on kotimaisen Liigan kaikki ottelut, CHL-kauden huipennus, Ruotsin SHL ja Sveitsin liiga.