Ivrig on Suomen vanhin ori, joka astui parhaillaan 30 tammaa vuodessa – viriili poni selätti puoliverisenkin: "Koetti tehdä tehtävänsä"

– Ivrig on pieni 90-senttinen jalostusori. Varmaan se jalostusorin nimellä kulkee vieläkin, vaikka ei enää hoidakaan hommiaan, nauraa ponin omistaja Kirsi Lehtonen.

38 vuotta sitten Ivrig-poni saapui Liedon Littoisessa sijaitsevalle Kotimäen tallille. Poni tuli Ruotsista, vaikka alun perin Lehtonen aikoi ostaa toisen jalostusorin, mutta ostoa ei silloin hyväksytty.

– Ivrig sitten meni kantakirjauksesta läpi, ja se on nyt nelivuotiaasta asti Kotimäen tallilla asunut. Hyvin pitkään olemme yhdessä kulkeneet hänen kanssaan, Lehtonen kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viriili poni

Nykyään 42-vuotias ori on edelleen innokas luonteeltaan, vaikka aktiviteettitaso on jo laskenut.

– Nimikin kertoo sen, että hän on aina ollut innokas ja iloinen mies. Vanhemmiten on vaikeampaa, kun on jo vähän kankeaa, mutta iloinen hän vieläkin on.

Parhaina vuosinaan Ivrigiä käytettiin paljon jalostuksessa. Lehtonen kertoo hänen astuttaneen peräti 30 tammaa vuodessa, mikä on omistajan mukaan shetlanninponille ”aika runsaasti”.

– Vaikka isot orit astuvat sata tammaa vuodessa, Lehtonen lisää.

”Tamma tappaa Ivrigin!”

Ivrigin hurjin astutustarina tapahtui kymmenkunta vuotta sitten.

Kotimäellä oli kaksi tarhaa vierekkäin, jossa toisessa Ivrig, ja toisessa huomattavasti suurikokoisempi puoliverinen tamma loimi päällä. Lehtonen kauhistui, kun hän näki keittiön ikkunasta, että Ivrig on karannut toiseen tarhaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Huusin tytöille, että nopeasti hakemaan se pois, tamma tappaa Ivrigin! Kun pääsimme ulos, Ivrig oli saanut nykäistyä loimen kulmasta niin, että tamma oli kaatunut. Sitten hän koetti tehdä tehtävänsä kyljellään olevaan tammaan.

Ei koskaan tarvetta lääkärille

Ponin terveys on säilynyt hämmästyttävän hyvänä, sillä Ivrig ei ole saanut shetlanninponille tyypillisiä tauteja, kuten kaviokuumetta ja kesäihottuma.

Muutenkaan terveysongelmia orilla ei ole ollut, sillä eläinlääkärin apua hän ei ole tarvinnut koskaan.

Lehtonen ei osaa yksilöidä syytä hyvään terveyteen, mutta muutamia johtolankoja on.

– Yksi suuri asia on varmasti kasvattajan jalostustyö ja terve suku. Perintötekijät ovat hyvät, ja ehkä häntä on myös osattu hoitaa hyvin, Lehtonen kertoo vaatimattomasti.

Yksi tietoinen valinta Ivrigin hoidossa on myös ollut, ettei sillä ole ratsastettu kertaakaan.

– Muutenkaan näyttelyponia en mielellään ole laittanut ratsastukseen, koska se säilyttää parhaiten liikkeensä ilman ratsastajaa. Ajettu hänellä on joskus, mutta hänen työnsä on ollut olla jalostusori.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Lehtosen mainitsemissa näyttelyissä Ivrig on menestynyt hyvin.

– Hyvinä vuosinaan hän voitti neljästi valtakunnallisen Best In Show -poninäyttelyn, jossa oli kaikki rodut mukana. Hän osaa esiintyä. Tämän vuoksi melkein kaikki hevosihmiset Suomessa tietää, kuka on Ivrig.

Ivrig voitti näyttelyn vuosina 1982, 1984 ja 1987-88.

Tärkeä asia Kotimäen tallille

Ivrig on vielä 42-vuotiaanakin hyvässä kunnossa. Viime aikoina sillä on ilmennyt hämäräsokeutta, ja hampaiden kunto on estänyt heinän syönnin.

– Hän on varmaan kymmenen vuotta syönyt jo pelkkää mösöä (hevosrehua) ja puuroa, Lehtonen kertoo.

Poni on pitkän elinikänsä aikana ollut yksi tallin henkireikä.

– Se ei varmaan ole Suomen paras jalostusori, vaikka sen ajan jalostusoreista hän oli hyvä. Näyttelyt ovat olleet meidän tallimme yksi harrastus, ja Ivrigin menestys oli meille iso asia sekä mielenvirkistäjä.