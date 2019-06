Kaikkien aikojen ravikuningas Viesker vietti 30-vuotisjuhliaan: "Se on antanut pieneen punaiseen tupaan niin paljon"

– Viesker on Viesker! Oli hienoa saada hoitaa näin hienoa hevosta, tuskin koskaan tulee kohdalle enää toista tällaista tilaisuutta, kertoo Vieskerin pitkäaikainen hoitaja Eliisa Yrjänheikki.

Hän liikkuu näyttelytilassa katsellen Viesker-kirjoja, palkintopokaaleja, valokuvia, palkintoloimia ja kakkua, joka on Vieskerin toiveiden mukaan tehty. Siinä on ruisleipää, porkkanaa ja omenasiivuja.

– Se on Vieskerin herkkua, onpa kiva että sellainen on tuotu lahjapöytään! kiittelee omistaja Kari Ahokas.

Radoilta yli miljoona euroa

Viesker on Suomen kaikkien aikojen menestynein suomenhevosravuri. Se on viisinkertainen ravikuningas ja juossut radoilta yli miljoona euroa rahaa.

Sillä on liki 1500 jälkeläistä, jotka nekin ovat menestyneet hyvin. Mikä on Vieskerin salaisuus? Puhutaan juoksupäästä, mutta mitä se tarkoittaa?

Arvonsa tunteva herra

Viesker pyörähtelee Ahokkaan ohjissa uteliaasti ja tuijottaa väliin radalle. Omanarvontunto on silmiinpistävä.

– Se on hyvin arvonsa tunteva. Sen näki kilpailu-urallakin - jos se jäi toiseksi, sen ei ollut hyvä olla, kertoo Ahokas.

Hoitajan piti opetella ruotsia hevosen takia

Vieskerin pitkäaikainen hoitaja on hyvin ylpeä hoidokistaan.

Raskas päivä edessä

Viesker liikuskelee kotipihassaan vielä vapaasti omassa tarhassaan. Pitkät lenkit ovat jo jääneet, mutta olemukseltaan ikämies on nuorekas.

– Se on raskas päivä, raskas päivä, huokaa Ahokas.

– Toivotaan että vuosia on paljon vielä jäljellä. Se on pieneen punaiseen tupaan antanut niin paljon, että se saa varmasti elää niin kauan kuin sen on hyvä olla, sanoo Ahokas.