Itseoppinut suunnittelija Sakari Muodin huipulle -finaalipaikastaan: "Tämä taito ei ole tippunut taivaasta, vaan on vaatinut kovaa työtä"

Sakari kuvaili Muodin huipulle -kilpailun olleen rankka matka. Tähän vaikuttivat muun muassa aikapaineet ja se, että Sakari on vielä hakenut omaa niin sanottua suunnittelijaääntään. Näin ollen hän joutui kertomansa mukaan tekemään jokaisen haasteen kohdalla extratyötä.

– Varsinkin tässä mallistossa piti tehdä paljon taustatyötä. Yksi mallisto suunniteltiin ja heitettiin roskiin, sitten aloitettiin toinen ja saatiin finaaliin täydellinen. On ollut rankka, mutta tosi antoisa ja ihana matka, hän huokasi.

Sakari on kiitollinen siitä, että hänen ahkerointinsa on kantanut hedelmää ja hän pääsi itseoppineena suunnittelijana ohjelman finaaliin.

– Tämä taito ei ole tippunut minulle taivaasta, vaan on vaatinut kovaa työtä. Olen kaivanut netistä videoita ja tähän on mennyt hirveästi rahaa. Koko ajan on itse pitänyt tunnistaa oma tasonsa, sillä ulkopuolista mentoria ei ole ollut, hän kertasi.