Itävalta suututti lomalaiset Alppien tiesuluillaan – kohtaaminen poliisin kanssa yllätti myös suomalaismotoristin: "Ei auta kuin mennä tunneliin"

Ajokielloilla yritetään karkottaa moottoriteiden ruuhkia kiertävät autoilijat pienten alppikylien keskustoista. Taustalla on Itävallan, Saksan ja Italian vuosia kestänyt riita siitä, mitä Alppien eniten liikennöidyn ylityspaikan loputtomille ruuhkille pitäisi tehdä.

Tiesulkuja perustellaan sillä, että lomahuippuina pienet kylät tukehtuvat kauttakulkuliikenteeseen. Vaikka kielloista on tiedotettu näkyvästi itsepäisiä yrittäjiä riittää.

– Useimmat autoilijat sanovat meille, että he ovat tietoisesti seuranneet navigointilaitteen ohjetta ohittaa moottiritien ruuhka tätä kautta. Heille on tullut yllätyksenä se, että täällä on poliisi vastassa, ylikonstaapeli Markus Widmann Tirolin liikennepoliisista kertoo.