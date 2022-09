Itämeren vedenalaiset niityt halutaan ennallistaa istutuksilla – meriajokas on hiekkapohjien avainlaji

– Koetetaan saada selvyyttä siitä, minkälainen pohjan profiili on, minkälainen pohjan laatu on ja sitä kautta löydettäisiin hyvä kohta, mihin voitaisiin tehdä meriajokasniityn ennallistaminen, selittää Metsähallituksen luonnonsujelupäällikkö Anu Riihimäki.

Rehevöityminen ja liettyminen tuhoavat meriajokasniittyjä

Vielä 1950-luvulla Hevosenkenkälahdella oli meriajokasta, mutta meren rehevöityminen on hävittänyt esiintymän. Nyt laji halutaan palauttaa alueelle.

– Vedenalaiset niityt ovat osittain hävinneet. Juuri meren rehevöityminen ja pohjan liettyminen uhkaavat niitä. Tietyllä tavalla me vahvistamme Itämeren monimuotoisuutta auttamalla hävinneitä elinympäristöjä palautumaan entiselleen.

– Meriajokas on hiekkapohjien avainlaji, joka omalla olemassaolollaan luo elinympäristöjä muille lajeille, toteaa Riihimäki.

Helsingin kaupunki on mukana hankkeessa.

– Tämä on oiva tilaisuus päästä mukaan uuteen hankkeeseen, missä selvitetään keinoja Itämeren tilan parantamiseksi ja kerätään uutta tietoa ennallistamismenetelmistä, perustelee tutkija Emil Nyman Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Sukeltajat istuttavat pistokkaat mereen

Kaupungin merialueilla on vielä jäljellä joitakin meriajokasniittyjä, mutta monin paikoin merenlahdet ovat huonossa kunnossa.

– Tila on kohentunut huomattavasti 1970-luvulta, mutta yleisesti ottaen vedenlaatu ja vedenalainen luonto on aika heikossa kunnossa, kuvailee Nyman.

Ne tuodaan Kallahdenniemeltä, jossa on Helsingin laajin esiintymä. Istutusalueen koko on 50 metriä kertaa 50 metriä, mutta lajin toivotaan levittäytyvän laajemmallekin.

– Istutus tehdään 2–3 metrin syvyyteen. Ihmiset ei pääse sitä tallomaan eli hiekkaranta on edelleen normaalisti käytössä. Lähtökohta on, että se siellä pysyy ja laajenee, sanoo Riihimäki.

Ruotsissa saatu hyviä tuloksia

– Täytyy lähteä siitä, että valitaan sellaisia paikkoja, missä meriajokasta on ollut ja sitten se on syystä tai toisesta hävinnyt. Tämä ei ole mikään halvin ennallistamiskeino.

– Projektin hintaa ei ole vielä laskettu, mutta useamman kymmenen tuhannen euron hankkeesta on kyse. Lähtökohtana on, että suojellaan se, mitä olemassa on ja sitten toissijaisesti ennallistetaan, linjaa Riihimäki.