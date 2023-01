Italian uusi lakiasetus altistaa siirtolaisia kuolemalle – satamaan on palattava, vaikka kapteeni olisi tietoinen muista merihädässä olevista

– Järjestöjä ja niiden työntekijöitä on kriminalisoitu ja häiritty jo vuosia. Suurin huoli on tietysti niistä ihmisistä, jotka jäävät merelle ilman apua, Väkiparta sanoo.

Italia on viime aikoina osoittanut järjestöjen aluksille useasti satamia, jotka voivat sijaita jopa neljän päivän päässä aluksen sijainnista.

Väkiparran mukaan muutosten tavoitteena on pitää pelastusalukset pitkään poissa pelastusalueelta ja vähentää niiden kykyä auttaa hädässä olevia ihmisiä.

– Kansainvälistä suojelua haetaan valtiolta, ja heidän velvollisuutensa on käynnistää tämä prosessi. Aluksilla on ensisijaista turvata ihmisten välittömät tarpeet, ja vasta kun ihmiset ovat päässeet turvallisesti maihin, on turvapaikkahakemusten aika, Kaisa Väkiparta painottaa.