Israel vastasi Gazan rakettituleen rajuilla kostoiskuilla – "Ne tulevat jatkumaan"

Armeijan edustajan Jonathan Conricusin mukaan Gazasta on maanantain jälkeen ammuttu yli 200 rakettia Israeliin. Conricusin mukaan Israelin Iron Dome -ilmapuolustusjärjestelmä tuhosi 90 prosenttia raketeista ennen kuin ne osuivat.

Palestiinalaisperheitä uhkaava häätö keskiössä

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on vajaat kolmekymmentä palestiinalaistaloa, joiden asukkaat uhataan häätää. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa alue on kuulunut juutalaisille.