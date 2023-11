Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation al-Shifan sairaalassa Gazassa

Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation Gazan kaupungissa sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa.

Israelin mukaan sairaalan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt väitteen.



Israelin asevoimat sanoo suorittavansa operaatiotaan tietyllä alueella al-Shifan sairaalassa.



Al-Shifan sairaala on jäänyt saarretuksi taisteluiden väliin, ja olosuhteet siellä ovat karmeat. YK:n mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä.